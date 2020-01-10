Наталья Бочкарева приняла решение помогать наркозависимым

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева будет помогать наркозависимым. Об этом рассказала монахиня Евфросиния, глава «Фонда памяти Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны Романовой».

Как сказала монахиня, с Бочкаревой они познакомились несколько месяцев назад и сразу сошлись во взглядах. Актриса с радостью решила участвовать в благотворительности. В ближайшее время она примет участие в концерте против наркотиков и в помощь наркозависимым. Причем на мероприятии она предстанет в двух ипостасях – как певица и как актриса.

Монахиня отметила, что наслышана о «кокаиновом деле» актрисы. Несколько месяцев назад об этом говорила вся страна. Напомним, что звезда попалась с наркотиками на одной из московских улиц. Сейчас расследование уголовного дела в отношении нее прекращено, но еще не рассмотрено судом. Актриса может отделаться штрафом. Как сказала Евфросиния, все люди не без греха. Актриса, как она считает, достойна милости и снисхождения за свой, безусловно, необдуманный поступок.

Отметим, что Бочкарева также уже давно работает с детьми, у которых диагноз ДЦП. В рамках своей школы актерского мастерства она не раз выводила детей на сцену в качестве артистов. Впереди спектакли с участием слепоглухих детей в разных городах страны. Бочкарева проведет для таких ребят мастер-классы, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что после памятного происшествия, когда ее остановили сотрудники ГИБДД с запрещенными веществами, звезда на долгое время ушла в тень. Она отказывалась общаться с журналистами. Кроме того, ее школа-студия сменила прописку. Свою вину звезда сериала «Счастливы вместе» отрицает до сих пор.