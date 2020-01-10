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Наталья Бочкарева приняла решение помогать наркозависимым

Звезда сериала «Счастливы вместе» будет участвовать в благотворительности.

Наталья Бочкарева приняла решение помогать наркозависимым
Бочкарева будет помогать наркозависимым/http://globallookpress.com/

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева будет помогать наркозависимым. Об этом рассказала монахиня Евфросиния, глава «Фонда памяти Преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны Романовой».

Как сказала монахиня, с Бочкаревой они познакомились несколько месяцев назад и сразу сошлись во взглядах. Актриса с радостью решила участвовать в благотворительности. В ближайшее время она примет участие в концерте против наркотиков и в помощь наркозависимым. Причем на мероприятии она предстанет в двух ипостасях – как певица и как актриса.

Монахиня отметила, что наслышана о «кокаиновом деле» актрисы. Несколько месяцев назад об этом говорила вся страна. Напомним, что  звезда попалась с наркотиками на одной из московских улиц. Сейчас расследование уголовного дела в отношении нее прекращено, но еще не рассмотрено судом. Актриса может отделаться штрафом. Как сказала Евфросиния, все люди не без греха. Актриса, как она считает, достойна милости и снисхождения за свой, безусловно, необдуманный поступок.

Отметим, что Бочкарева также уже давно работает с детьми, у которых диагноз ДЦП. В рамках своей школы актерского мастерства она не раз выводила детей на сцену в качестве артистов. Впереди спектакли с участием слепоглухих детей в разных городах страны. Бочкарева проведет для таких ребят мастер-классы, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что после памятного происшествия, когда ее остановили сотрудники ГИБДД с запрещенными веществами, звезда на долгое время ушла в тень. Она отказывалась общаться с журналистами. Кроме того, ее школа-студия сменила прописку. Свою вину звезда сериала «Счастливы вместе» отрицает до сих пор.

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Наталья БочкареваНовости googleСериал "Счастливы вместе"
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Наталья Бочкарева приняла решение помогать наркозависимым
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