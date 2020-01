«Молода и прекрасна»: подписчики поздравили Анастасию Решетову с днем рождения

Подписчики поспешили поздравить возлюбленную Тимати и мать его сына Ратмира Анастасию Решетову с днем рождения. 23 января невестке Симоны Юнусовой исполнилось 24 года.

Встречает важный для себя день знаменитость у океана в окружении родных — возлюбленного и ребенка. Вместе с Тимати Решетова отдыхает от внимания прессы и активно знакомится с местной культурой.

На день рождения же тщательно следящая за фигурой Решетова позволила себе кусок торта. Задорный снимок с «вредной тарелкой» Настя обнародовала в Instagram. Фотографию модель сопроводила жизнеутверждающей подписью: You Only Live Once («Живешь один лишь раз»).

Как именно поздравил сожительницу Тимати, пока не известно. Однако многие подписчики уже поспешили пожелать Насте всего самого светлого. «Молода и прекрасна», «Серьезно, 24? Мы думали, больше», «В таком возрасте и такая мудрая», «Пусть в жизни будет больше позитива и меньше огорчений», — пишут они.