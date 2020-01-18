ЗВЕЗДЫ

«Малыш весь в папу»: Тимати поделился нежным фото с трехмесячным сыном Ратмиром

Рэпер уже пытается учить наследника пользоваться доской для серфинга.

«Малыш весь в папу»: Тимати поделился нежным фото с трехмесячным сыном Ратмиром
Анастасия Решетова и Тимати с сыном. фото: instagram.com/timatiofficial/

Тимати больше года назад сделал паузу в карьере, чтобы больше времени уделять дочери Алисе от бывшей возлюбленной Алены Шишковой. Девочке уже пять лет. Она живет с мамой, но часто за ней приглядывает ее бабушка, Симона Юнусова.

А недавно рэпер стал отцом во второй раз. Его нынешняя невеста Анастасии Решетова подарила ему сына. Артист назвал мальчика в честь погибшего друга Ратмиром.

Возлюбленная Тимати время от времени рассказывает, как живется в новом статусе мамы. На новогодние каникулы пара уехала отдыхать к океану. Для младшего наследника рэпера это первое путешествие. По словам Решетовой, трехмесячному мальчику только на пользу эта поездка, хотя перед поездкой она проконсультировалась с врачом.

«Глядя на настроение Ратмира сразу можно заметить, что он стал еще счастливее. Океан, воздух, пальмы, солнышко и семья рядом, а ещё можно все время быть без одежды и подгузника — идеально! В общем, я вижу только одни плюсы», — поделилась она своим мнением.

Пока родители скрывают лицо сына, но Тимати не удержался и поделился новым фото. В кадре он сидит на побережье и придерживает рукой наследника, который лежит на доске для серфинга и смотрит туда, куда ему показывает папа.

Примечательно, что на этот раз артист не стал прятать лицо малыша за смайликами, позволил разглядеть его профиль. «Изучаем», — лаконично подписал он фото.

Многие поклонники были рады увидеть подросшего Ратмира. Многие уверены, что он копия отца. «Папин сынок», «Уже не скрывают лицо голопопика», «Такие хорошенькие. Малыш весь в папу», «Подрастающий серфер. Папа даёт первые уроки», «Ой, как на Тимура похож малыш», «На папу похож даже с боку», «О да! Самое время ребенка на серф ставить», — прокомментировали пост подписчики.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия РешетоваЗвездные детиРатмир ЮнусовТимати новости
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Малыш весь в папу»: Тимати поделился нежным фото с трехмесячным сыном Ратмиром
Интересно?
Поделись с друзьями: