«Малыш весь в папу»: Тимати поделился нежным фото с трехмесячным сыном Ратмиром

Тимати больше года назад сделал паузу в карьере, чтобы больше времени уделять дочери Алисе от бывшей возлюбленной Алены Шишковой. Девочке уже пять лет. Она живет с мамой, но часто за ней приглядывает ее бабушка, Симона Юнусова.

А недавно рэпер стал отцом во второй раз. Его нынешняя невеста Анастасии Решетова подарила ему сына. Артист назвал мальчика в честь погибшего друга Ратмиром.

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Возлюбленная Тимати время от времени рассказывает, как живется в новом статусе мамы. На новогодние каникулы пара уехала отдыхать к океану. Для младшего наследника рэпера это первое путешествие. По словам Решетовой, трехмесячному мальчику только на пользу эта поездка, хотя перед поездкой она проконсультировалась с врачом.

«Глядя на настроение Ратмира сразу можно заметить, что он стал еще счастливее. Океан, воздух, пальмы, солнышко и семья рядом, а ещё можно все время быть без одежды и подгузника — идеально! В общем, я вижу только одни плюсы», — поделилась она своим мнением.

Пока родители скрывают лицо сына, но Тимати не удержался и поделился новым фото. В кадре он сидит на побережье и придерживает рукой наследника, который лежит на доске для серфинга и смотрит туда, куда ему показывает папа.

Примечательно, что на этот раз артист не стал прятать лицо малыша за смайликами, позволил разглядеть его профиль. «Изучаем», — лаконично подписал он фото.

Многие поклонники были рады увидеть подросшего Ратмира. Многие уверены, что он копия отца. «Папин сынок», «Уже не скрывают лицо голопопика», «Такие хорошенькие. Малыш весь в папу», «Подрастающий серфер. Папа даёт первые уроки», «Ой, как на Тимура похож малыш», «На папу похож даже с боку», «О да! Самое время ребенка на серф ставить», — прокомментировали пост подписчики.