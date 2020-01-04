«Ресницы длиннее моих»: Решетова описала ребенка от Тимати, лицо которого скрывает

Модель Анастасия Решетова показывает своего сына от рэпера Тимати в Instagram, но закрывает его лицо. 23-летняя красавица уверяет, что просто пока не хочет такой публичности для Ратмира, но это не мешает ее поклонникам строить свои предположения. Одна из подписчиц молодой мамы написала у нее в комментариях, что дети до полугода не особо фотогеничные: выглядят сморщенными, не имеют бровей и ресниц, глаза у них «стеклянные», а рот постоянно открыт в поисках материнской груди. В этом женщина видит причину, почему Решетова и многие другие звезды показывают своих младенцев, но не их лица.

Анастасия поспешила заверить, что с фотогеничностью у маленького Ратмира все в порядке, и вышеописанные факторы к нему не относятся.

«У нас очень даже инстаграмный (малыш, — прим. авт.), — ответила она подписчице. — Брови четкие, а ресницы длиннее моих уже».

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Ранее возлюбленная Тимати отмечала, что у их совместного ребенка озорной взгляд и широкая улыбка. Но их покажут публике, только когда придет время. Напомним, Ратмир родился 16 октября 2019 года, это второй ребенок рэпера.