«Завис в больничке на пять дней»: звезда «Дома-2» Роман Капаклы перенес операцию

21-летний участник «Дома-2» Роман Капаклы пережил экстренную операцию. Подробностями случившегося молодой человек и супруг Марины Африкантовой поделился с подписчиками в Instagram.

Роман рассказал, что в день случившегося по обыкновению тренировался в зале. Одно неосторожное движение едва не стоило молодому человеку фаланги — она в буквальном смысле, как он выразился, превратилась «в фарш».

Позже в stories юноша рассказал, что вызвал на место случившегося скорую помощь, которая спешно увезла его в больницу. Медики заявили, что не могут смотреть на последствия травмы, а затем направили участника на операцию.

«Думал, обойдусь, просто зашьют руку. Проснулся после операции, завис в больничке на пять дней», — рассказал Капаклы.

Капаклы также отметил, что травмы для него, на самом-то деле, не редкость. Из-за страстного стремления к результату молодой человек нередко калечится.

«Если быть точнее, то на протяжении всей жизни мне постоянно приходилось что-то лечить, благо не голову», — резюмировал он.

Многие поклонники поспешили пожелать своему любимцу скорейшего выздоровления, а также напомнить, что здорового папу дома ждут собака Бонита и супруга Марина. Африкантова, к слову, уже навестила возлюбленного — участница «Дома-2» пробралась в больницу после закрытия через черный ход.

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