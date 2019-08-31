Больше цвета: Африкантова из «Дома-2» сменила имидж

31-летняя участница проекта «Дом-2» Марина Африкантова перед началом осени решила кардинально сменить имидж. Поклонники телестройки знают, что девушка особенно тщательно следит за своей роскошной шевелюрой. Прически до недавнего времени участница проекта предпочитала простые, к примеру, заплетала классические косички или вовсе не собирала длинные волосы.

Но недавно Африкантова опубликовала в блоге фото после похода в салон красоты. Она решилась на афрокосы. Видимо, перед осенью Марина захотела добавить немного красок в свою жизнь – светлые волосы участницы «Дома-2» стали почти полностью розовыми.

Африкантова заверила поклонников, что такие эксперименты никак не вредят волосам, и призвала всех не бояться перемен.

«Не думала, что Афрокосы вызовут такой фурор. Скажу только одно — Не бойтесь меняться! Теперь я точно соответствую своей фамилии», — написала в блоге Марина.

На преображение участницы телепроекта пользователи Сети отреагировали по-разному. Одни говорили, что новая прическа украшает Африкантову, другие утверждали обратное.

Напомним, Марина Африкантова и Роман Капаклы в июле 2019 года поженились. Супруг младше участницы телепроекта на 11 лет.