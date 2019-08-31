Звездный стиль

Больше цвета: Африкантова из «Дома-2» сменила имидж

Эксперимент с новой прической ее поклонники оценили по-разному.

Больше цвета: Африкантова из «Дома-2» сменила имидж
Марина Африкантова Фото: https://www.instagram.com/p/B1vbY6OCJDU/

31-летняя участница проекта «Дом-2» Марина Африкантова перед началом осени решила кардинально сменить имидж. Поклонники телестройки знают, что девушка особенно тщательно следит за своей роскошной шевелюрой. Прически до недавнего времени участница проекта предпочитала простые, к примеру, заплетала классические косички или вовсе не собирала длинные волосы.

Но недавно Африкантова опубликовала в блоге фото после похода в салон красоты. Она решилась на афрокосы. Видимо, перед осенью Марина захотела добавить немного красок в свою жизнь – светлые волосы участницы «Дома-2» стали почти полностью розовыми.

Африкантова заверила поклонников, что такие эксперименты никак не вредят волосам, и призвала всех не бояться перемен.

«Не думала, что Афрокосы вызовут такой фурор. Скажу только одно — Не бойтесь меняться! Теперь я точно соответствую своей фамилии», — написала в блоге Марина.

На преображение участницы телепроекта пользователи Сети отреагировали по-разному. Одни говорили, что новая прическа украшает Африкантову, другие утверждали обратное.

Марина Африкантова с новой прической. Фото в Инстаграм
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B10hzOyiJWD/

Напомним, Марина Африкантова и Роман Капаклы в июле 2019 года поженились. Супруг младше участницы телепроекта на 11 лет.

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«Дом -2»Марина Африкантовановый имиджРоман Капаклы

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Больше цвета: Африкантова из «Дома-2» сменила имидж
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