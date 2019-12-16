«Дом-2» подвел итоги: Ольга Рапунцель стала «Человеком года»

Участница шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель стала обладательницей титула «Человек года» по результатам зрительского голосования, сообщает издание «Starhit». В придачу к титулу девушка получила квартиру в Москве. Эти подарки совсем не лишние, ведь скоро Оля во второй раз станет мамой. Как признается девушка, на победу она даже не рассчитывала. Стоит отметить, что Влад Кадони выложил пост, в котором поздравил Рапунцель с победой, но быстро удалил его, поняв, что не стоит раскрывать все карты раньше официального награждения. Зрители надеются и верят, что после получения долгожданного приза в семье Ольги наконец-то воцарится мир и спокойствие.

Избрание «Человека года» было юбилейным, уже десятым по счету. В прошлом году этот титул получил Роман Капаклы, который вышел в финал вместе с Аленой Рапунцель.

Стоит отметить, что в финале специального конкурса победила Марина Африкантова, ей достался автомобиль «Мерседес» красного цвета.