НОВОСТИ

«Она не в больнице»: Тигран Кеосаян рассказал о здоровье Маргариты Симоньян

Режиссер заверил, что с его супругой все в порядке.

«Она не в больнице»: Тигран Кеосаян рассказал о здоровье Маргариты Симоньян
Тигран Кеосаян рассказал о здоровье Маргариты Симоньян ФОТО: Борис КУДРЯВОВ/ЭГ

Режиссер Тигран Кеосаян прокомментировал новости о здоровье супруги — главного редактора RT Маргариты Симоньян. Он отметил, что поводов для тревоги нет и ситуация под контролем.

«Спасибо, хорошо себя чувствует, — сказала Кеосаян корреспонденту портала Teleprogramma.pro. — Нет, она не в больнице».

Вдаваться в детали и обсуждать причины случившегося мужчина отказался.

Новости о здоровье Маргариты Симоньян появились 22 января. Telegram-каналы один за другим стали делиться сообщениями, что известный медиаменеджер почувствовала себя плохо и попала в больницу.

Сообщалось, что у Маргариты появились проблемы со здоровьем во время совещания в Кремле. Оттуда ее госпитализировали в больницу. По неподтвержденным данным, она почувствовала боль в сердце и теперь врачи пытаются установить, что именно с ней случилось.

Вскоре журналист вышла на связь и посредством того же Telegram сообщила в своем канале, что с ней все в порядке. Тревога оказалась ложной, а новости не соответствуют действительности. Никаких проблем с сердцем у нее нет, так как «нет сердца», пошутила она.

Тем не менее, источники утверждают, что поводы тревожиться о здоровье журналиста все же есть, но причины вовсе не в сердце, а в легких. У Симоньян якобы диагностировали спонтанный пневмоторакс и может потребоваться операция.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

RTгоспитализацияМаргарита СимоньянТигран Кеосаян
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Она не в больнице»: Тигран Кеосаян рассказал о здоровье Маргариты Симоньян
Интересно?
Поделись с друзьями: