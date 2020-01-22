«Она не в больнице»: Тигран Кеосаян рассказал о здоровье Маргариты Симоньян

Режиссер заверил, что с его супругой все в порядке.

Режиссер Тигран Кеосаян прокомментировал новости о здоровье супруги — главного редактора RT Маргариты Симоньян. Он отметил, что поводов для тревоги нет и ситуация под контролем.

«Спасибо, хорошо себя чувствует, — сказала Кеосаян корреспонденту портала Teleprogramma.pro. — Нет, она не в больнице».

Вдаваться в детали и обсуждать причины случившегося мужчина отказался.

Новости о здоровье Маргариты Симоньян появились 22 января. Telegram-каналы один за другим стали делиться сообщениями, что известный медиаменеджер почувствовала себя плохо и попала в больницу.

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Сообщалось, что у Маргариты появились проблемы со здоровьем во время совещания в Кремле. Оттуда ее госпитализировали в больницу. По неподтвержденным данным, она почувствовала боль в сердце и теперь врачи пытаются установить, что именно с ней случилось.

Вскоре журналист вышла на связь и посредством того же Telegram сообщила в своем канале, что с ней все в порядке. Тревога оказалась ложной, а новости не соответствуют действительности. Никаких проблем с сердцем у нее нет, так как «нет сердца», пошутила она.

Тем не менее, источники утверждают, что поводы тревожиться о здоровье журналиста все же есть, но причины вовсе не в сердце, а в легких. У Симоньян якобы диагностировали спонтанный пневмоторакс и может потребоваться операция.