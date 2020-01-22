«У меня нет сердца»: Симоньян опровергла свою госпитализацию из-за приступа

Главный редактор RT заверила, что никаких проблем со здоровьем у нее нет.

Маргарита Симоньян опровергла новости о том, что у нее возникли проблемы с сердцем. Главный редактор RT не только сообщила, что с ней все в порядке, но и пошутила на тему своей госпитализации.

«В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца»,- написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Тем не менее, по сообщениям источников, она была доставлена в институт имени Склифосовского. Во время мероприятия в Кремле она почувствовала себя плохо.

Вскоре появилась еще одна версия госпитализации журналистки — это проблемы с легкими.

«Диагностировали спонтанный пневмоторакс. Это когда вокруг легких резко скапливается воздух», — сообщил телеграм-канал Baza.

При подобном заболевании больной испытывает резкую боль в груди и симптомы можно перепутать с проблемами сердца.

«Маргарита сейчас в реанимации для экстренных больных, врачи решают, как проводить лечение — возможно, понадобится операция», — заверил источник.

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