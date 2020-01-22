НОВОСТИ

«У меня нет сердца»: Симоньян опровергла свою госпитализацию из-за приступа

Главный редактор RT заверила, что никаких проблем со здоровьем у нее нет.

«У меня нет сердца»: Симоньян опровергла свою госпитализацию из-за приступа
Маргарита Симоньян опровергла проблемы с сердцем ФОТО: Global Look Press

Маргарита Симоньян опровергла новости о том, что у нее возникли проблемы с сердцем. Главный редактор RT не только сообщила, что с ней все в порядке, но и пошутила на тему своей госпитализации.

«В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца»,- написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Тем не менее, по сообщениям источников, она была доставлена в институт имени Склифосовского. Во время мероприятия в Кремле она почувствовала себя плохо.

Вскоре появилась еще одна версия госпитализации журналистки — это проблемы с легкими.

«Диагностировали спонтанный пневмоторакс. Это когда вокруг легких резко скапливается воздух», — сообщил телеграм-канал Baza.

При подобном заболевании больной испытывает резкую боль в груди и симптомы можно перепутать с проблемами сердца.

«Маргарита сейчас в реанимации для экстренных больных, врачи решают, как проводить лечение — возможно, понадобится операция», — заверил источник.

Важно! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Любые медицинские действия должны быть согласованы с лечащим врачом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

RTгоспитализацияМаргарита Симоньян
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«У меня нет сердца»: Симоньян опровергла свою госпитализацию из-за приступа
Интересно?
Поделись с друзьями: