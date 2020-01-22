Источник: Маргарита Симоньян госпитализирована из Кремля

Главный редактор RT попала в больницу из-за проблем с сердцем

Сообщения о госпитализации главного редактора канала RT Маргариты Симоньян появились 22 января. Источник телеграм-канала Mach сообщил, что журналистка почувствовала себя плохо во время посещения мероприятия в Кремле.

По предварительным данным, Симоньян доставили в институт имени Н. В. Склифосовского. У нее диагностированы проблемы с сердцем, но пока медики не называю конкретных диагнозов.

Teleprogramma.pro следит за развитием событий. Мы пытаемся связаться с родственниками журналистки, чтобы прояснить ситуацию.