«Подсыпают в чай снотворное»: Мишу Марвина обокрали в поезде на Украину

Миша Марвин уже семь лет сотрудничает с лейблом Black Star и пишет песни. Родился он на территории Украины, поэтому время от времени наведывается на родину, чтобы навестить близких. Во время очередной поездки с 30-летним парнем произошел неприятный инцидент. Артиста напоили снотворным и обчистили прямо в поезде. О случившемся певец рассказал в соцсети.

Марвин сел в поезд, который следовал по маршруту Москва — Одесса. Он разместился в вагоне СВ. Ехать ему нужно было до Киева, поэтому, по словам певца, он не стал отказываться от чая, который в итоге оказался с добавкой.

«Подсыпают в чай снотворное. Вы вырубаетесь и остаетесь без денег. Проверено на собственной шкуре», — поделился артист. Миша посоветовал тем, кто собирается путешествовать по этому маршруту, не приобретать в поезде чай и закрывать дверь в купе.

К слову, певец все же добрался до дома — успел прямо ко дню рождения родителей. Марвин поделился трогательными кадрами из кафе, где собралась его семья. Мама и папа звезды задули свечи на пирожных. Потом Марвин насладился красотой города. Напомним, что он сотрудничает со многими артистами. Недавно Миша спел дуэтом с Ани Лорак и выпустил с ней трек «Ухожу».