ЗВЕЗДЫ

Двойной удар: Марвин и TERNOVOY выпустили клип на заглавный трек сериала «Дылды»

Звезды лейбла Black Star представили клип на песню «Атомы», которая вошла в саундтрек к популярному проекту СТС.

Двойной удар: Марвин и TERNOVOY выпустили клип на заглавный трек сериала «Дылды»
Миша Марвин. Фото: Дмитрий Лифанцев/ЭГ

Комедийный сериал «Дылды» недавно вышел на канале СТС. Он рассказывает о прославленном тренере, который волею судеб оказывается вынужден готовить к состязанию женскую команду по волейболу из маленького городка. 

Неудивительно, что для спортивной истории о воле к победе нужен был соответствующий саундтрек. С этим отлично справились два популярных исполнителя лейбла Black Star — Миша Марвин и TERNOVOY. 

Миша Марвин и Олег Терновой
Миша Марвин и Олег Терновой. Фото: Пресс-служба «Black Star»

Песня «Атомы» прекрасно иллюстрирует стремление к победе и волю. «Даже когда кажется, что все вокруг рушится, есть та одна, что верит и вдохновляет, та, ради которой ты готов построить мир заново», — говорит Миша Марвин. 

«Это песня о том, что любовь — главный мотиватор! И только она дает силы, когда те уже на исходе», — описал песню Олег Терновой. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

клипЛейбл "Black Star"Миша МарвинОлег ТерновойСериал "Дылды"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Двойной удар: Марвин и TERNOVOY выпустили клип на заглавный трек сериала «Дылды»
Интересно?
Поделись с друзьями: