Двойной удар: Марвин и TERNOVOY выпустили клип на заглавный трек сериала «Дылды»

Звезды лейбла Black Star представили клип на песню «Атомы», которая вошла в саундтрек к популярному проекту СТС.

Комедийный сериал «Дылды» недавно вышел на канале СТС. Он рассказывает о прославленном тренере, который волею судеб оказывается вынужден готовить к состязанию женскую команду по волейболу из маленького городка.

Неудивительно, что для спортивной истории о воле к победе нужен был соответствующий саундтрек. С этим отлично справились два популярных исполнителя лейбла Black Star — Миша Марвин и TERNOVOY.

Песня «Атомы» прекрасно иллюстрирует стремление к победе и волю. «Даже когда кажется, что все вокруг рушится, есть та одна, что верит и вдохновляет, та, ради которой ты готов построить мир заново», — говорит Миша Марвин.

«Это песня о том, что любовь — главный мотиватор! И только она дает силы, когда те уже на исходе», — описал песню Олег Терновой.