Миша Марвин и Назима начали встречаться

Поклонники уже довольно давно обсуждали возможный роман между двумя артистами лейбла Black Star Назимой и Мишей Марвиным. Фанаты видели их танцующими вместе и сразу предположили, что их связывает не только дружба.

Однако на днях слухи подтвердились. Миша Марвин в своем Instagram объявил, что собирается в Казахстан. Цель — знакомство с родителями Назимы. Информацию подтвердили и представители лейбла — в интервью порталу «СтарХит» они заявили, что артисты встречаются.

К слову, певица Назима уже была замужем. У нее есть дочь, которая живет с ее родителями в Казахстане. Певица рассказывала, что не поддерживает отношений с бывшим мужем.