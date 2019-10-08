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Миша Марвин и Назима начали встречаться

Артисты официально подтвердили, что состоят в романтических отношениях.

Миша Марвин и Назима начали встречаться
Миша Марвин. Фото: Дмитрий Лифанцев/ЭГ

Поклонники уже довольно давно обсуждали возможный роман между двумя артистами лейбла Black Star Назимой и Мишей Марвиным. Фанаты видели их танцующими вместе и сразу предположили, что их связывает не только дружба. 

Однако на днях слухи подтвердились. Миша Марвин в своем Instagram объявил, что собирается в Казахстан. Цель — знакомство с родителями Назимы. Информацию подтвердили и представители лейбла — в интервью порталу «СтарХит» они заявили, что артисты встречаются. 

К слову, певица Назима уже была замужем. У нее есть дочь, которая живет с ее родителями в Казахстане. Певица рассказывала, что не поддерживает отношений с бывшим мужем. 

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артистыЛейбл "Black Star"Миша МарвинНазимароман
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Миша Марвин и Назима начали встречаться
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