Мадонна восьмой раз отменила концерт за 45 минут до его начала

Концерт в Лиссабоне должен был состояться в рамках мирового турне Мадонны в поддержку нового альбома певицы «Madame X». Однако за 45 минут до начала зрители получили сообщение, что Мадонна не сможет выступить себя вечером. Позже в Инстаграм легендарной исполнительницы появилась публикация с извинениями.

«Еще раз спасибо, Лиссабон! Извини, что пришлось отменить сегодняшний вечер, но я должна прислушаться к своему телу и отдохнуть!» — написала Мадонна.

Ранее на концерте в Сан-Франциско Мадонна призналась поклонникам, что перенесла травму колена, порвала связку и пожаловалась на невыносимые боли. На ее странице в Инстаграм есть видео, в которых можно увидеть, как певица принимает ледяную ванну и носит бандаж на коленях.

По сообщению журналистов, поклонники с пониманием отреагировали на отмену концерта. Мадонна известна своим перфекционизмом и самоотдачей. За 37 лет вокальной карьеры певица отменила всего несколько своих выступлений.