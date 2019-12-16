Может позволить: 61-летняя Мадонна завела 26-летнего бойфренда

«Какие наши годы!» — судя по всему, именно под таким лозунгом живет Мадонна. А иначе как объяснить ее пристрастие к молодым мужчинам? Совсем недавно обсуждали ее роман с 32-летним португальским манекенщиком Кевином Сампайо. И вот новость – новому бойфренду звезды даже меньше 30-ти! Ему всего 26 лет! Парень годится во внуки уже немолодой звезде.

Как сообщает КП, пара пока не очень стремится демонстрировать свои отношения, однако папарацци удалось узнать об их интрижке. Ахламалика сфотографировали рядом с Мадонной на балконе одного из отелей Майами. И их телодвижения явно свидетельствовали о любовных отношениях между ними: танцовщик вначале обнимал американскую звезду за плечи, а потом и вовсе положил руки на бедра.