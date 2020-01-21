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Памела Андерсон тайно вышла замуж за киномагната, который любил ее 35 лет

Модель сама отправила сообщение об этом в один из голливудских таблоидов.

Памела Андерсон тайно вышла замуж за киномагната, который любил ее 35 лет
Актриса Памела Андерсон. Фото: globallookpress

52-летняя кинозвезда Памела Андерсон внезапно вышла замуж за 74-летнего кинопродюсера Джона Питерса, известного работой над фильмом «Звезда родилась с Брэдли Купером и Леди Гагой в главной роли. Пара связала себя узами брака на частной церемонии в Малибу.

«Красивые девушки есть везде. Я мог бы выбрать любую, но в течение 35 лет я хотел только Памелу. Она сводит меня с ума, в хорошем смысле этого слова. В ней есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, иначе бы я не любил ее так сильно. Ей еще предстоит по-настоящему блистать. Она меня вдохновляет. Я буду защищать ее и заботиться, как она того заслуживает», — рассказал Джон изданию The Hollywood Reporter.

Памела и Джон познакомились в середине 80-х годов. Они познакомились в особняке Playboy, когда актриса переехала в Лос-Анджелес из родной Британской Колумбии.

«Я вошел и увидел маленького ангела, сидящего в баре. Это была Пэмми. Ей было лет 19. Я сразу понял, что она станет большой звездой и когда-нибудь мы будем жить вместе. Она была умна, талантлива и красива. Я пытался отговорить ее от сотрудничества с Playboy и сосредоточиться на серьезной карьере. Но она хотела этого и добилась – красовалась на 13 обложках», — вспоминает голливудский продюсер.

О своей свадьбе Памела Андерсон сообщила сама, прислав в таблоид сообщение о бракосочетании в стихах. В поэтических строчках говорится о том, что звезда любит своего избранника, как родного и теперь понимает, что он всегда был рядом, помогал и никогда не подводил, а теперь они наконец вместе и любят друг друга безо всяких условий. Этот брак станет пятым для каждого из супругов.

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Брэдли КуперГолливудДжон ПитерсЛеди ГагаНовости googleПамела Андерсон
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Памела Андерсон тайно вышла замуж за киномагната, который любил ее 35 лет
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