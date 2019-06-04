51-летняя Памела Андерсон вышла в свет в блестящем мини

Звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон разбила немало мужских сердец. За ее плечами четыре брака, а сейчас она встречается с футболистом сборной Франции Адилем Рами, который на 18 лет моложе актрисы.

Несмотря на то, что звезде 90-х уже 51 год, она не собирается одеваться скромно, а по-прежнему предпочитает носить мини-юбки и платья, демонстрирующие ее роскошные ноги.

Не изменила себе Андерсон и в этот раз, когда она вместе со своим молодым бойфрендом пришла на премьеру кабаре-шоу Bionic Show Girl в Париже. Для мероприятия она выбрала сверкающее черное мини-платье, позволяющее продемонстрировать пышный бюст. Свой образ звезда 90-х дополнила маленькой сумочкой. Андерсон в последнее время все чаще можно встретить именно в черном на красных ковровых дорожках.

Фотографии Андерсон уже появились на страницах ее фанатских пабликов в Instagram.

Возлюбленный Памелы в этот вечер тоже был во всем черном — пара смотрелась гармонично.

Напомним, недавно портал Teleprogramma.pro писал, что Памела Андерсон вывела в свет 22-летнего красавца-сына Брэндона Томаса Ли, которого она родила от музыканта Томми Ли.