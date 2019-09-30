Похудевшая Памела Андерсон вышла в свет в асимметричном платье

Актриса не так давно рассталась с возлюбленным и сбросила 5 лишних килограммов.

Памеле Андерсон 52 года, но кажется, время над ней не властно. Американская актриса и фотомодель тщательно следит за своей внешностью. Около года она встречалась с французским футболистом Адилем Рами, который был младше нее почти на 20 лет. Однако недавно пара разорвала отношения. Звезда обвинила мужчину в том, что он ей изменял, а также порой жестоко с ней обращался. Сам спортсмен обвинения опровергает.

Но расставание с молодым избранником только положительно сказалось на Андерсон. Она начала худеть и в итоге в короткие сроки сбросила пять килограммов. На днях актриса впервые за долгое время вышла в свет. Она появилась на показе Вивьен Вествуд, который прошел в Париже в рамках Недели моды. Памела сидела в первом ряду и с интересом наблюдала за моделями, которые демонстрировали свадебные образы.

Сама блондинка выбрала достаточно дерзкий наряд. Она была облачена в асимметричное платье молочного цвета с обнаженными плечами и дерзкими разрезами внизу. Звезда дополнила его элегантной шляпкой с вуалью в тон. Наряд подчеркнул постройневшую фигуру знаменитости. Образ в стиле 40-х годов завершили пышные кудри и туфли на небольшом каблуке.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит звезда «Спасателей Малибу». Они уверены, что она обязательно встретит новую любовь, особенно находясь в такой форме.

А вам понравился наряд актрисы?