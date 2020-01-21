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Готовит папе салат, идет на работу с клюшкой: Пелагея поделилась видео с дочкой

Таисии Телегиной 21 января исполнилось три года.

Готовит папе салат, идет на работу с клюшкой: Пелагея поделилась видео с дочкой
Дочь Пелагеи и Телегина отмечает день рождения/http://globallookpress.com/

Певица Пелагея в Instagram поделилась самыми запоминающимися моментами из жизни своей дочери Таисии. Отметим, что 21 января ребенку исполнилось три года.

«Один год из жизни счастливой девочки. Спасибо гаджетам. Зафиксированных мгновений счастливого детства множество, не на одну карусель бы набралось», — заметила исполнительница.

На кадрах видеозаписи можно увидеть моменты взросления дочери певицы и хоккеиста. Вот Тая старательно нарезает салат для своего отца. Вот она в каблуках отправляется «на работу». При этом берет с собой игрушечную клюшку. А вот объявляет, что поедет в гости к бабушке, с которой будет «обниматься и целоваться».

Отметим, что в конце прошлого года Пелагея объявила о расставании со своим вторым супругом — хоккеистом московского ЦСКА Иваном Телегиным. При этом ради ребенка, как она сказала, они сохранят добрые и приятельские отношения.

Сам хоккеист, комментируя расставание со своей женой, сказал, что двум ярким личностям сложно ужиться под одной крышей. При этом игрок заметил, что оставляет дом супруге, в котором они жили с ней и ребенком.

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Тэги:

Иван ТелегинПелагеяТаисия Телегина
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Готовит папе салат, идет на работу с клюшкой: Пелагея поделилась видео с дочкой
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