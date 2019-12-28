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«В распаде наших отношений нет вины третьих лиц»: Телегин высказался о расставании с Пелагеей

Как отметил известный хоккеист, у них с певицей не получилось сохранить семью.

«В распаде наших отношений нет вины третьих лиц»: Телегин высказался о расставании с Пелагеей
Телегин высказался о расставании с Пелагеей/http://globallookpress.com/

Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин в Instagram прокомментировал свое расставание с певицей Пелагеей. Вместе пара была чуть больше трех лет. Их считали одной из самых красивых пар. Звезда часто появлялась на матчах московского ЦСКА и поддерживала мужа. От этого союза у них есть дочь. Порой Пелагея брала девочку на хоккей с собой.

Как сказал спортсмен, за последнее время он увидел в СМИ огромное количество новостей, которые касаются его личной жизни. По словам Телегина, он прекрасно понимает, что является публичным человеком. Однако свою личную жизнь он никогда не выносит на суд общественности. Впрочем, в этот раз в силу обстоятельств он решил прояснить ситуацию.

Хоккеист отметил, что все люди мечтают встретить одного единственного человека, с которым проживут всю жизнь. Однако не у всех это получается. Не получилось и у них с Пелагеей. Телегин добавил, что всегда будет благодарен певице за их дочь. В то же время он считает, что двум сильным личностям сложно ужиться вместе.

«В распаде наших отношений нет вины третьих лиц. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!» — сказал игрок ЦСКА.

Отметим, что несколько дней назад Пелагея заявила, что расстаётся с хоккеистом. При этом в СМИ много писали, что причина в появившейся любовнице у хоккеиста. Журналистам даже удалось заснять игрока с некой девушкой, которая чем-то похожа на Пелагею. Она на снимке нежно обнимала хоккеиста.

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«В распаде наших отношений нет вины третьих лиц»: Телегин высказался о расставании с Пелагеей
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