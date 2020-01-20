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Розы в постель и стеклянная скрипка: Дава поздравил Бузову с днем рождения

Видео момента блогер опубликовал в Instagram.

Розы в постель и стеклянная скрипка: Дава поздравил Бузову с днем рождения
Певица Ольга Бузова. Фото: КП/Веленгурин Владимир

20 января поющая телеведущая Ольга Бузова отмечает день рождения – ей исполнилось 34 года. Поздравить Ольгу с важным днем уже успели сестра Анна и близкие подруги – Яна Акру и Ольга Десятовская. Обе девушки обнародовали в Instagram совместные видео со звездой, а Оля пожелала тезке «быть счастливой ровно так же, какой она является и сейчас».

«Я безумно рада за тебя и твое счастье. Именно так счастливый должен отмечать свой день рождения. В отпуске, с любимым человеком в обнимку», — написала она.

Поздравление Ольги Бузовой ее возлюбленным. Фото
Поздравление Ольги Бузовой ее возлюбленным. Фото: скриншот сториз

Сильнее всего многие фолловеры Бузовой ждали поздравлений от молодого человека Ольги – блогера Давида Манукяна. Затягивать с подарками 26-летний возлюбленный не стал: он преподнес Ольге большой букет из красных роз прямо в постель, а затем пригласил в дом музыканта со стеклянной скрипкой. После того, как Ольга покинула свое ложе, возлюбленные предались чувствам и, обнявшись, закружились в медленном танце.

Поздравление Ольги Бузовой ее возлюбленным. Фото
Поздравление Ольги Бузовой ее возлюбленным. Фото: скриншот сториз

«У кого сегодня день рождения? Романтика, все дела. С днем рождения, любимая», — сопроводил кадры Дава.

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Розы в постель и стеклянная скрипка: Дава поздравил Бузову с днем рождения
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