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«Сам себя оплачиваю»: Манукян ответил на обвинения в нахлебничестве

Поклонников пары Давида Манукяна и Ольги Бузовой давно интересует, за чей счет влюбленные находятся в отпуске.

«Сам себя оплачиваю»: Манукян ответил на обвинения в нахлебничестве
Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: Инстаграм

26-летний блогер Давид Манукян прояснил, за чей счет летает на дорогой отдых. Уже давно поклонники и хейтеры пары Бузовой и Манукяна интересуются, откуда у молодого человека деньги, чтобы несколько дней развлекаться в Куршевеле, а затем отправиться на неделю в Таиланд.

Многие уверены: поездку Манукяна оплатила  сама телеведущая. Ольга известна способностью жить на широкую ногу, к тому же, уверяют люди,  Манукян не зарабатывает столько, чтобы слетать самому.

Давид поспешил объяснить страждущим — билеты и весь последующий отдых он оплатил себе сам. Что касается обвинений в нахлебничестве, то Манукяна они обижают, ведь за чужой счет он никогда не жил.

«За всю свою жизнь я не взял ни копейки ни у одной девушки. Я всегда сам себя оплачиваю. Более того, в большой компании я плачу за всех. Не верьте тому, что пишут в желтой прессе», — резюмировал он.

Кроме того, Дава позволил себе публичное признание в любви Ольге. Юноша признался: до встречи с Бузовой был уверен, что уже никого никогда не полюбит, однако знаменитость перевернула его жизнь.

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Давид МанукянОльга Бузова
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«Сам себя оплачиваю»: Манукян ответил на обвинения в нахлебничестве
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