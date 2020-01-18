ЗВЕЗДЫ

«Купальники закончились?»: Ольга Бузова сверкнула грудью в бассейне

Певица устроила откровенную фотосессию на отдыхе.

«Купальники закончились?»: Ольга Бузова сверкнула грудью в бассейне
Ольга Бузова. фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова больше не скрывает свой роман с блогером Давдом Манукяном. Поклонники с удовольствием следят за тем, как развиваются их отношения. Как известно, телеведущая долго не могла найти достойного мужчину после развода с Дмитрием Тарасовым. Многие уверены, что она нашла свое счастье. Девушка неразлучна со своим избранником. Сейчас они вместе отдыхают в Таиланде, где также скоро отметят день рождения звезды.

Бузовой на днях исполнится 34 года. Ранее она заявила, что мечтать стать мамой и возьмет ребенка из детского дома, если к 35 годам сама не родит. Пока телеведущая даже не получила предложение руки и сердца от своего избранника, но фанаты подозревают, что она уже ждет ребенка. Поводом послужило то, что на новых фото и видео у Ольги появился пышный бюст, хотя раньше она могла похвастаться лишь нулевым размером.

После того, как девушку заподозрили в беременности, Бузова снялась в откровенной фотосессии. Она предстала топлес в бассейне. Телеведущая позировала без купальника, а в ее ушах красовались длинные сережки. Она прикрыла руками часть тела, но все равно засветила грудь. На этот раз поклонники отметили, что звезда переборщила с фотошопом, а другие заподозрили, что Ольга увеличила грудь хирургическим путем.

«Купальники закончились?», «Мне кажется….или она грудь сделала?», «Мы с Олей вместе ходили, грудь делали», «Где-то взяла грудь и вставила серьгу в сосок. Остапа понесло», «Какой хороший фотошоп, сразу и не признала», — прокомментировали пост подписчики. К слову, пока Бузова не реагирует на слухи. Ранее она заверяла, что никогда не прибегнет к пластике.

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«Купальники закончились?»: Ольга Бузова сверкнула грудью в бассейне
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