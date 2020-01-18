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Собчак выразила сожаление, что не погуляла на свадьбе бывшей жены Абрамовича

Светская львица пожелала счастья и любви своей давней подруге Дарье Жуковой.

Собчак выразила сожаление, что не погуляла на свадьбе бывшей жены Абрамовича
Собчак не попала на свадьбу к Жуковой/http://globallookpress.com/

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram выразила сожаление, что не погуляла на свадьбе своей давней подруги бывшей жены олигарха Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.

«Дорогая моя Даша! Будь счастлива и любима! Ужасно жалко, что я не смогла долететь, но шлю тебе любовь и мальдивскую погоду на расстоянии. Ты лучшая и ты это знаешь», — заявила Ксения Собчак.

Напомним, что Дарья Жукова вышла замуж на швейцарском курорте Санкт-Мориц за греческого миллиардера Ставроса Ниаркоса III. По данным иностранных СМИ, на свадьбу было потрачено более шести миллионов долларов. Поздравить молодоженов пришли около трехсот гостей.

Кстати, официально Жукова и Ставрос расписались еще в прошлом году в Париже. Сейчас же они закатили шикарное торжество для родных и друзей. Отметим, что с Жуковой греческий миллиардер знаком уже больше десяти лет. Они познакомились, когда она была замужем за Романом Абрамовичем. Отношения между ними начались вскоре после развода девушки с российским олигархом. От брака с Абрамовичем у Жуковой двое детей – шестилетняя дочь Лея и десятилетний сын Аарон-Александр.

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Тэги:

Дарья ЖуковаКсения СобчакМальдивыРоман АбрамовичЩвейцария
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Собчак выразила сожаление, что не погуляла на свадьбе бывшей жены Абрамовича
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