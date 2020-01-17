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На свадьбу Даши Жуковой прилетела Кейт Хадсон, ждут Дэвида Бекхэма, Гвинет Пэлтроу и других звезд

Новоиспеченная жена миллионера Ставроса Ниархоса устроила девичник для своих знаменитых подруг.

На свадьбу Даши Жуковой прилетела Кейт Хадсон, ждут Дэвида Бекхэма, Гвинет Пэлтроу и других звезд
Даша Жукова. Фото: Globallookpress

Бывшая жена олигарха Романа Абрамовича предпринимательница Даша Жукова вышла замуж за греческого миллионера Ставроса Ниархоса еще осенью 2019 года. По данным СМИ, влюбленные поженились в Париже и пригласили на церемонию всего несколько близких друзей. Но позже Даша решила устроить грандиозную вечеринку на берегу озера Санкт-Мориц в Швейцарии.

На свадебную вечеринку приглашено 500 гостей, среди которых множество знаменитостей – Гвинет Пэлтроу, Дэвид Бекхэм, Кейт Хадсон, Лив Тайлер, Диана фон Фюрстенберг и другие звезды. Западные СМИ сообщают, что на торжество будет потрачено 5 миллионов фунтов стерлингов, что составляет примерно 400 миллионов рублей.

Звездные гости уже начали съезжаться на остров Санкт-Мориц, и Даша Жукова устроила девичник для подруг. Жена миллионера веселится с Кейт Хадсон, Сарой Фостер и Дженнифер Мейер. Звездные красавицы побывали в ресторане, а потом отправились на горнолыжный склон. И пока виновница торжества молчит, ее подруги активно выкладывают фотографии и видео в сториз Инстаграм.

Фото
Фото: Скриншот из сториз Инстаграм

Так стало ясно, что вечеринка будет действительно грандиозной – на улицах поставили шатры с обогревом, теперь украшают территорию и накрывают столы. На ночь гостей разместят в фешенебельном отеле Kulm St. Moritz Hotel, который принадлежит Ставросу и его семье.

Фото
Фото: Скриншот из сториз Инстаграм

Напомним, что в браке с Романом Абрамовичем Дарья Жукова родила двоих детей – сына Аарона-Александра и дочку по имени Лея. Знаменитая пара развелась летом 2017 года, но сумела сохранить дружеские отношения и совместную опеку над детьми. С греческим миллионером Ставросом Ниархосом девушка была знакома давно, а роман между ними вспыхнул к концу 2017. После совместного путешествия в Хорватию в 2019 году миллионер сделал Даше предложение руки и сердца.

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Гвинет ПэлтроуДаша ЖуковаДэвид БекхэмКейт ХадсонРоман АбрамовичСтаврос Ниархос
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На свадьбу Даши Жуковой прилетела Кейт Хадсон, ждут Дэвида Бекхэма, Гвинет Пэлтроу и других звезд
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