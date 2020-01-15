НОВОСТИ

«Грядет бэби-бум»: Собчак прокомментировала послание Путина

Телеведущая высказала свое мнение по ключевым моментам выступления президента.

«Грядет бэби-бум»: Собчак прокомментировала послание Путина
Ксения Собчак. Фото: КП/Фролов Михаил

Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 2020 года длилось больше часа и уже было названо самым дорогим в истории. Ксения Собчак внимательно следила за каждым словом и прокомментировала особо задевшие ее темы.

«Первая сенсация – 466 тысяч рублей маткапитала за первенца, за второго – 616 тысяч рублей. Ох, чувствую, грядет бэби-бум», — написала телеведущая в своем телеграм-канале.

Кроме того, ведущая обратила внимание на выражение лица министра финансов РФ Антона Силуанова: «Лицо Силуанова каждый раз, когда Путин говорит, что будут новые выплаты из федерального бюджета. Сейчас заплачет», — поиронизировала звезда.

Антон Германович Силуанов. Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации. Фото
Антон Германович Силуанов. Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации. Фото: кадр из трансляции.

Внимание Собчак привлекла речь о запрете на иностранное гражданство для депутатов, судей и членов правительства. «Вот ведь сейчас кто-то нервно заерзал на стуле», — саркастически отметила Ксения.

Кроме того, телеведущая поинтересовалась деталями инициативы о бесплатном интернете: «Бесплатный доступ  к социально-значимым интернет-проектам – интересно, это какие?».

Предложение провести референдум об изменении Конституции Ксения Собчак назвала «неожиданным поворотом и мощным завершением».

К слову, Силуанов уже сообщил, что на предложенные президентом демографические меры потребуется около 450 миллиардов бюджетных рублей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Антон СилуановВладимир ПутинКсения Собчакпрезидент Россиифедеральное собрание
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Грядет бэби-бум»: Собчак прокомментировала послание Путина
Интересно?
Поделись с друзьями: