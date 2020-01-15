«Грядет бэби-бум»: Собчак прокомментировала послание Путина

Телеведущая высказала свое мнение по ключевым моментам выступления президента.

Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 2020 года длилось больше часа и уже было названо самым дорогим в истории. Ксения Собчак внимательно следила за каждым словом и прокомментировала особо задевшие ее темы.

«Первая сенсация – 466 тысяч рублей маткапитала за первенца, за второго – 616 тысяч рублей. Ох, чувствую, грядет бэби-бум», — написала телеведущая в своем телеграм-канале.

Кроме того, ведущая обратила внимание на выражение лица министра финансов РФ Антона Силуанова: «Лицо Силуанова каждый раз, когда Путин говорит, что будут новые выплаты из федерального бюджета. Сейчас заплачет», — поиронизировала звезда.

Внимание Собчак привлекла речь о запрете на иностранное гражданство для депутатов, судей и членов правительства. «Вот ведь сейчас кто-то нервно заерзал на стуле», — саркастически отметила Ксения.

Кроме того, телеведущая поинтересовалась деталями инициативы о бесплатном интернете: «Бесплатный доступ к социально-значимым интернет-проектам – интересно, это какие?».

Предложение провести референдум об изменении Конституции Ксения Собчак назвала «неожиданным поворотом и мощным завершением».

К слову, Силуанов уже сообщил, что на предложенные президентом демографические меры потребуется около 450 миллиардов бюджетных рублей.