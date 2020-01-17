«Тебе тут с такими глазами-губами лет 50»: муж отвесил странный комплимент 34-летней Машковой

Супруг актрисы Марии Машковой пианист Александр Слободяник прокомментировал снимок в Instagram, который разместила его вторая половинка. Причем дочь актера Владимира Машкова сама привела цитату своего мужа: «Ого! Тебе тут с такими глазами-губами лет 50».

На это звезда только отшутилась в ответ: «Ну… в смысле, не… ну красиво…че… просто после пластики… нет… ну качественной…», — сказала она в ответ мужу. В хештегах она прописала: «Дед Мороз, научи моего мужа врать, ибо правда зло».

Отметим, что 34-летняя Мария Машкова счастлива в браке с Александром Слободяником уже десять лет. У них две совместные дочери – Стефания и Александра. Ранее в интервью Мария Машкова отмечала, что жизнь рядом с любимым человеком дается ей непросто. Порой она даже требует развода.

Как рассказывала Мария Машкова, благодаря супругу она научилась доверять и извиняться. Порой она понимает, что сама перегибает палку в отношениях с любимым супругом.