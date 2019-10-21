Мария Машкова высказалась о разводе с мужем

Актриса благодарит судьбу за то, что ей хватило терпения избежать расставания.

Временно проживающая в Америке актриса Мария Машкова едва не развелась с мужем из-за бесконечных конфликтов. О том, что в семье Маши и ее супруга – режиссера Александра Слободяника не все бывает гладко, знаменитость поведала в личном микроблоге в Instagram. Недавно Александр получил награду за четырехлетнюю работу над документальным фильмом. Создание киноленты далось семье непросто – из-за зашкаливающего напряжения муж и жена регулярно ругались, а в какой-то момент Маша допустила мысли о разводе.

Позже Машкова призналась – их брак со Слободяником спасла выдержка.

больше по теме Мария Машкова назвала мужа святым Супруг актрисы заботиться об их дочерях, пока мама по нескольку месяцев занята на съемках.

«Хотелось бы горячо поздравить себя с тем, что мне хватило терпения, и я не кусаю сейчас локти, визжа: какого черта развелась с этим парнем??? А фотографирую его с призом в руках», — трогательно обратилась актриса к супругу.

Не преминула Машкова поздравить и себя со счастливой судьбой. Маша отметила, что ей очень повезло не только с друзьями и родственниками, но и с супругом. Счастливую встречу актриса назвала «классной кармой».