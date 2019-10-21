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Мария Машкова высказалась о разводе с мужем

Актриса благодарит судьбу за то, что ей хватило терпения избежать расставания.

Мария Машкова высказалась о разводе с мужем
Мария Машкова/Фото: https://www.instagram.com/p/B2hHd22iUMD/

Временно проживающая в Америке актриса Мария Машкова едва не развелась с мужем из-за бесконечных конфликтов. О том, что в семье Маши и ее супруга – режиссера Александра Слободяника не все бывает гладко, знаменитость поведала в личном микроблоге в Instagram. Недавно Александр получил награду за четырехлетнюю работу над документальным фильмом. Создание киноленты далось семье непросто – из-за зашкаливающего напряжения муж и жена регулярно ругались, а в какой-то момент Маша допустила мысли о разводе.

Позже Машкова призналась – их брак со Слободяником спасла выдержка.

«Хотелось бы горячо поздравить себя с тем, что мне хватило терпения, и я не кусаю сейчас локти, визжа: какого черта развелась с этим парнем??? А фотографирую его с призом в руках», — трогательно обратилась актриса к супругу.

Не преминула Машкова поздравить и себя со счастливой судьбой. Маша отметила, что ей очень повезло не только с друзьями и родственниками, но и с супругом. Счастливую встречу актриса назвала «классной кармой».

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Мария Машкова высказалась о разводе с мужем
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