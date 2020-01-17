«Мой любимый человек»: Проскурякова поздравила мужа с 60-летием

Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова поздравила мужа с днем рождения. Несмотря на значительную разницу в возрасте (певица моложе своего избранника на двадцать два года. — Прим. ред.), им удалось построить гармоничные отношения. Пара воспитывает общую дочь — четырехлетнюю Веронику. Композитор не скрывает: он души не чает в маленькой наследнице. Вместе с Никушей, как девочку называют домашние, Николаев ходит на велопрогулки.

17 января Николаеву исполнилось 60 лет. В своем поздравлении Юлия назвала его любимым человеком. По словам певицы, она всегда ощущает поддержку со стороны своей второй половинки. Николаев, по мнению Юлии, любит и боится ее потерять.

Знаменитость призналась, что старается не читать бульварную прессу, скептически относясь к тому, что пишут журналисты о ее браке. Все досужие размышления и сплетни вызывают у Проскуряковой только улыбку.

«С Днем рождения, мой любимый человек!» — обратилась к композитору Юлия.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, старый Новый год Игорь Николаев отпраздновал вместе с близкими — женой, дочерью, тёщей Людмилой Ивановной и тестем Павлом Сергеевичем. Родители певицы живут в Екатеринбурге. Однако это не мешает им наведываться в гости к зятю.

По словам Юлии, ее мама и папа просто обожают свою внучку Веронику. К слову, малышка успела подружиться с шестилетними двойняшками Гарри и Лизой. Сам Игорь Николаев долгие годы дружит с семьей Пугачевой.