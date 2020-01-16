Оригинальна во всем: Леди Гага после падения со сцены захотела детей

С 33-летней певицей Леди Гагой произошел неприятный инцидент во время выступления в Лас-Вегасе. Исполнительница хита Bad Romance запрыгнула на поклонника и вместе с ним упала со сцены в зрительный зал. Певица быстро смогла подняться и продолжить выступление. Видимых травм она как будто не получила, однако на днях стало известно, что после инцидента артистка ездила в больницу, где ей сделали рентген всего тела. В клинике у певицы, настоящее имя которой Стефани Джерманотта, случилось прозрение.

«Она была очень эмоциональна во время рентгена. И вдруг осознала, что у нее есть все, что она хочет в этом мире, но у нее нет никого, кому Гага могла бы оставить свое наследие», — приводит слова источника издание RadarOnline.

По данным СМИ, в ближайшем будущем Леди Гага попытается стать матерью. Однако в случае неудачи певица готова рассматривать возможность усыновления и суррогатного материнства, потому что не хочет обязательно зависеть от мужчины. «Она происходит из сильной семьи, и она всегда хотела иметь свою собственную», — заявил источник.

Напомним, что Леди Гага собиралась выйти замуж за актера Тейлора Кинни, который снимался в сериалах «Дневники вампира» и «Кости». Однако в 2016 году помолвка была отменена. После экстравагантной певице приписывали немало романов со знаменитостями, однако все они длились недолго.

А в 2018 году весь мир заподозрил Леди Гагу в романе с американским актером Брэдли Купером. Пара сыграла главные роли в фильме «Звезда родилась», за лучшую песню в котором обладательница премии Грэмми получила еще и премию «Оскар». Любовь между героями была сыграна так убедительна, что Брэдли Купера мгновенно обвинили в измене. Тогда актер уже много лет встречался с российской моделью Ириной Шейк, которая родила ему дочь по имени Лея. Инстаграм Леди Гаги оккупировали пользователи из России, которые объявили певицу разлучницей.

Ни Купер, ни Гага так и не подтвердили свой роман, хотя после выхода фильма оба расстались со своими партнерами. Недавно певица побывала на шоу Опры Уинфри, где заявила, что они сумели одурачить весь мир, заставив людей поверить в их роман.