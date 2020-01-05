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Похудевший Брэдли Купер празднует 45-летие в одиночестве

Актер попал в объектив папарацци на прогулке в городе Санта-Моника.

Похудевший Брэдли Купер празднует 45-летие в одиночестве
БРЭДЛИ КУПЕР. ФОТО: https://www.instagram.com/p/B6xjW76HAp2/

Голливудскому актеру Брэдли Куперу 5 января исполнилось 45 лет. Звезда фильмов «Мальчишник в Вегасе» и «Обещать не значит жениться» прославился в 2009 году, когда киноленты с его участием начали набирать популярность.

В 2015 году Купер был номинирован на премию «Оскар» за главную роль в драматической комедии «Мой парень – псих» и начал встречаться с российской супермоделью Ириной Шейк. В 2017 году у знаменитостей родилась дочка, которую назвали Леей.

Однако в 2019 году звездная пара рассталась. Разрыву предшествовали активные слухи о романе Брэдли Купера с Леди Гагой, с которой они вместе снялись в фильме «И звезда родилась». Хотя официального подтверждения этому так и не было представлено.

После расставания с матерью своего ребенка Брэдли Купер заметно растолстел, отпустил усы и, по мнению некоторых поклонников, стал выглядеть откровенно плохо.

В день рождения папарацци удалось снять 45-летнего актера рядом с домом его друга в калифорнийском городе Санта-Моника. Заметно похудевший Купер был одет в голубые джинсы, белую футболку поло, темную кепку и солнцезащитные очки. Многие фанаты обрадовались, что их кумир похудел и вернул себе прежнюю форму.

Ранее мы сообщали, что Брэдли даже переехал в Нью-Йорк, чтобы чаще проводить время с любимой дочкой Леей. Его давняя подруга Сиенна Миллер и вовсе беспокоится, что актер добровольно обрек себя на затворничество и занимается только работой и проводит все свободное время с ребенком. Сиенна даже решила устроить Куперу личную жизнь и составила список подходящих кандидаток.

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Похудевший Брэдли Купер празднует 45-летие в одиночестве
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