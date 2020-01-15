Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации Боткинской больницы, где она находится последние несколько дней, в отделение травматологии. Как сообщили в клинике, сейчас модель находится в 27-м травматологическом отделении. Навещать ее разрешено, но не более трех человек в день. Судя по всему, состояние девушки улучшается. Она медленно, но верно идет на поправку, сообщает РИА Новости.

Отметим, что модель Ксения Пунтус – подруга внука режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова. По предварительной информации, девушка выпала из окна квартиры, которая записана на актрису Анну Михалкову. Девушка получила серьезные травмы и была доставлена в клинику.

В тот злополучный вечер, как утверждают соседи, в квартиру пришли шесть человек. Среди них была и Ксения Пунтус. Четверо человек вскоре апартаменты по каким-то причинам покинули. Что происходило в квартире дальше, предстоит узнать следователям. Они уже опечатали злополучное жилье. Ведется опрос возможных свидетелей происшествия.

Девушку около дома обнаружил дворник. Причем она сама попросила вызвать скорую помощь. Модель была в сознании. Когда стражи правопорядка пришли в квартиру к Бакову, тот мирно спал. О трагедии с моделью он узнал от правоохранителей.

Любопытно, что после происшествия родные Андрея Бакова, включая и самого молодого человека, ушли в глухую оборону. К примеру, актриса Анна Михалкова заблокировала возможность пользователям оставлять комментарии на своей страничке в Instagram. На звонки никто из звездного семейства не отвечает.

Родные и друзья Ксении Пунтус отмечают, что девушка никогда не злоупотребляла алкогольными напитками и запрещенными веществами. Многие из них до сих пор находятся в шоке, почему модель, которая, кстати, должна была летать в столицу Франции Париж, оказалась под окнами жилья Анны Михалковой.