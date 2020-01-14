Никита Михалков на фоне трагедии с Пунтус воюет с Роспатентом

Режиссер Никита Михалков, внук которого угодил в нехорошую историю из-за модели Ксении Пунтус, через суд пытается отстоять права на изображение святого Никиты Бесогона. Через своих представителей он добивается зарегистрировать в качестве товарного знака графическое изображение мужчины с нимбом. Образ появляется перед каждым выпуском программы «Бесогон ТВ» на канале «Россия-24».

При этом Роспатент в этом вопросе пока занимает непримиримую позицию. Здесь считают, что регистрация логотипа с апокрифическим великомучеником может задеть чувства верующих. В данном деле последнее слово должен сказать суд по интеллектуальным правам, сообщает портал «7 дней».

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Напомним, что несколько дней назад подруга внука Никиты Михалкова, модель Ксения Пунтус, предположительно, выпала из окна в квартире его дочери. С девушкой встречался Андрей Баков, сын актрисы Анны Михалковой.

Кстати, в этой квартире Баков бывал очень редко. Она записана на его родительницу. Соседи рассказывают, что в ту злополучную ночь в квартиру пришло шесть человек. Четверо вскоре ушли. Затем они по каким-то причинам решили вернуться, но дверь им уже никто не открыл. Позже соседи слушали шум из квартиры. Добавим, что модель сейчас в больнице в тяжелом состоянии.