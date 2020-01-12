Квартиру внука Никиты Михалкова опечатали полицейские

Полицейские опечатали квартиру Андрея Бакова, откуда, предположительно, могла выпасть модель Ксения Пунтус. Как рассказал один из соседей Андрея Бакова, внука режиссера Никиты Михалкова, в тот злополучный вечер в квартиру пришли шесть человек. Вскоре четверо из них ушли, однако затем почему-то вернулись. Как считает сосед, они могли что-то забыть. Правда, им никто дверь уже не открыл.
Далее, по словам соседа, события развивались следующим образом. В стену кто-то стал стучать. В квартире был шум. Также сосед сказал, что в этой квартире, которая, кстати, записана на мать молодого человека актрису Анну Михалкову, редко кто бывает.
Одна из подруг Ксении Пунтус добавила, что девушка в последнее время много времени проводила в Европе. Сейчас после происшествия рядом с ней находится отец. Как отметила подруга, она очень надеется, что девушка придет в себя и даст пояснения, что же все-таки случилось в этой квартире той ночью.
Отметим, что все родные Андрея Бакова, звездный дед и мать, ушли в глухую оборону. С прессой они не общаются и никаких комментариев не дают, сообщает «МК».