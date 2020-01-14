Андрей Макаревич назвал критиков Михаила Горбачева мразями

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич оставил крайне неоднозначный пост в Фейсбуке, чем вызвал гнев части своих подписчиков.

«Интересно, что Горбачева поливают в Сети дерьмом именно те мрази, которым он дал свободу — в частности заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило», — заявил музыкант.

Часть подписчиков разделили точку зрения Макаревича. Однако нашлись и те, кто заявил, что певец лезет со своим мнение не в свое дело. Они считают, что в СССР многие женщины ходили в штопанных колготках. Выезд за рубеж могли позволить себе только партийные.

«Музыканты, как и актеры, не самые умные люди в стране в плане политики», «Горбачев, однако, жив. Прекрасно себя чувствует и возможно дотянет до сотни», «Я очень хорошо помню то время, когда был Горбачев. Андрей в те времена уже был звездой, но не выездной, а при Горбачеве… Ну да границы вроде приоткрыли… И для тебя музыканта это, конечно, имело большое значение. А простые люди попали конкретно», — заявили, в частности, в комментариях пользователи.