«Хоть сейчас могу ехать домой»: Михаил Горбачев попал в больницу

Первый президент СССР был госпитализирован, но его самочувствие уже в порядке. Об этом он сам рассказал Teleprogramma.pro.

В четверг, 19 декабря, агентство городских новостей «Москва» сообщило о том, что первый президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован. По предварительным данным ряда СМИ, поводом для госпитализации стало воспаление легких.

Этим летом уже поступало сообщение о госпитализации Горбачева, но в пресс-службе первого президента СССР эту информацию тогда не подтвердили и заверили, что беспокоиться не о чем.

Портал Teleprogramma.pro связался с Михаилом Горбачевым по поводу информации о госпитализации и получил обнадеживающие ответы:

«У меня все хорошо и все в порядке. Хоть сейчас могу ехать домой», — рассказал Михаил Сергеевич.