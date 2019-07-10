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Макаревич прокомментировал собственные высказывания о россиянах

В рамках Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» солист «Машины времени» попытался оправдаться за свои резкие слова в прошлом.

Макаревич прокомментировал собственные высказывания о россиянах
Андрей Макаревич. Фото: globallookpress

Андрей Макаревич стал участником Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!». Светская львица посетила музыканта в честь юбилея – «Машине времени» исполняется 50 лет. Во время разговора Ксения Собчак вспомнила все громкие высказывания певца, которые приводили к скандалам.

Андрей Макаревич и Ксения Собчак. Фото
Андрей Макаревич поделился мнением о россиянах. Кадр из Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»

Макаревич признался, что не жалеет о тех словах, которые произносил в интервью. При этом артист уверен, что большинство его одиозных фраз журналисты вырывают из контекста. Конечно же, Собчак зачитала последние слова, которые вызвали бурю общественного негодования. Тогда Макаревич назвал большинство россиян «идиотами».

Солист «Машины времени» заявил, что он говорил о людях по всему миру, а не о россиянах. По словам Андрея Макаревича, пресса любит писать от своего лица, что он оскорбил граждан России. Это вызывает широкий резонанс. Певец подчеркнул, что многие россияне обижаются на критику их культуры или поведения.

«У россиян болезненное самолюбие, причем ничем не обоснованное. Я к таким не отношусь. А эта тоска по величию… Черт возьми, давайте станем великими!» — сказал Андрей Макаревич.

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Андрей МакаревичКсения Собчакскандальные историишоу "Осторожно Собчак"

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Макаревич прокомментировал собственные высказывания о россиянах
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