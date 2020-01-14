Порошина пришла на встречу одноклассников после суда с бывшим мужем

Илья Древнов в судебном порядке доказал свою непричастность к рождению пятого ребенка актрисы.

46-летняя Мария Порошина на фоне судебных разбирательств с бывшим мужем появилась на вечеринке по случаю встречи с одноклассниками. Ранее стало известно о том, что Илья Древнов через суд доказал свою непричастность к рождению пятого ребенка актрисы.

Как выяснилось, знаменитость вписала экс-супруга в графу «отец» в свидетельстве о рождении годовалого Андрея. В ходе судебного процесса было установлено, что Древнов не является отцом сына Порошиной. Пятого ребенка Мария родила от другого мужчины, имя которого она до сих пор держит в тайне.

Сама актриса все происходящее комментировать не стала. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежие снимки, рассказав о том, что она была рада повидаться с давними друзьями, с которыми она когда-то училась в одном классе.

По словам Марии, с одноклассниками они выбрали тихое и уютное кафе в самом центре города на Лубянке. Порошина позволила себе полакомиться пирожками с тестом на апельсиновом соке, тыквенным супом, постным боулом с авокадо и креветками.

«Теперь я знаю, где провести свои семейные и деловые встречи», — заверила актриса.

Мария призналась, что она осталась под большим впечатлением от местной кухни. На встречу с одноклассниками актриса пришла в лавандовом свитере и кожаных брюках насыщенно шоколадного оттенка.

Напомним, что от Гоши Куценко у актрисы есть уже 23-летняя дочка Полина. Кроме того, Порошина воспитывает четырнадцатилетнюю Серафиму, девятилетнюю Аграфену и трехлетнюю Глафиру. В семье также подрастает сын Андрей.