Древнов через суд доказал, что не является отцом сына Порошиной

Актриса по каким-то причинам вписала фамилию бывшего мужа в графу об отцовстве в свидетельстве о рождении мальчика.

Актер Илья Древнов через суд доказал, что не является отцом пятого ребенка своей бывшей жены, актрисы Марии Порошиной. Напомним, что актриса не признается, от кого родила чуть больше года назад сына. При этом она только говорила, что ее избранник не из мира шоу-бизнеса и не живет в России. Любопытно, что по каким-то причинам Порошина вписала фамилию бывшего мужа в графу об отцовстве свидетельства о рождении мальчика.

С таким поворотом событий Илья Древнов не согласился. Он обратился с иском в суд. В Тушинском суде столицы пояснили: Илья Юрьевич предоставил все необходимые доказательства, что отцом сына Порошиной он не является. В конце декабря прошлого года суд удовлетворил его требования. Отметим, что представители Марии Порошиной на судебном заседании не появились. Пришел только представитель Ильи Древнова, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Илья Древнов и Мария Порошина вместе прожили 17 лет. У них родились три дочери. Серафиме сейчас 14 лет, Аграфене – девять, а Глафире три года. Кроме того, всем известно, что старшая дочь Порошиной от отношений с актером Гошей Куценко также жила вместе с мамой. Древнов всегда заботился о ребенке.

Сейчас Илья Древнов часто берет своих дочек от Порошиной к себе. Что касается причин развода, то актриса как-то отмечала, что Древнов не пытался сохранить семейный очаг. Дома он появлялся крайне редко.