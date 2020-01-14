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«Ксюша иногда могла выпить»: бывший бойфренд Пунтус шокирован трагедией с моделью

По словам Назара Дармилова, он никогда не видел, чтобы девушка употребляла запрещенные препараты.

«Ксюша иногда могла выпить»: бывший бойфренд Пунтус шокирован трагедией с моделью
Бывший возлюбленный Пунтус в шоке о происшествии с девушкой/https://www.instagram.com/k_ksusha/

Бывший возлюбленный модели Ксении Пунтус, 26-летний Назар Дармилов заявил, что находится в шоке после новостей о последних событиях в жизни девушки. Напомним, несколько дней назад Ксения Пунтус, по предварительным данным, выпала из окна квартиры, которая принадлежит актрисе Анне Михалковой. В апартаменты она пришла с Андреем Баковым, сыном актрисы.

Как сказал Дармилов, с девушкой они окончательно прекратили все отношения в конце декабря прошлого года. После этого они ни разу не созванивались. По словам молодого человека, Ксения Пунтус вела здоровый образ жизни. Он никогда не видел, чтобы она употребляла какие-либо препараты.

«Ксюша могла иногда выпить алкоголь. Это случалось довольно редко. При мне она никогда и ничего не употребляла», – сказал мужчина.

При этом молодой человек сразу, как только узнал о трагедии, связался с родителями девушки. Он предложил им свою помощь. Однако пока она им не требуется. В больницу к Ксении Пунтус он также не может попасть. Туда могут приходить только близкие родственники, сообщает «МК».

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Тэги:

Андрей БаковАнна МихалковаКсения ПунтусНазар ДармиловНовости google
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«Ксюша иногда могла выпить»: бывший бойфренд Пунтус шокирован трагедией с моделью
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