«К ней пока пускают только родных»: агент Ксении Пунтус рассказал о ее состоянии

Как заметила девушка по имени Лидия, ее подопечная уже пришла в сознание.

Агент модели Ксении Пунтус Лидия рассказала о состоянии своей подопечной. «К ней пока пускают только родных. Она пришла в сознание», — заявила девушка.

Отметим, что Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации Боткинской больницы столицы. Сама Лидия также не смогла попасть в палату к модели. Однако родители девушки сообщили ей, что Ксения по-прежнему в тяжелом состоянии. При этом Лидия отметила, что разговор с родными не шел о происшествии. На данном этапе всем просто важно, чтобы девушка поправилась, сообщает «МК».

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Напомним, что Ксения Пунтус, по предварительным данным, выпала из окна квартиры, которая записана на актрису Анну Михалкову, дочь режиссера Никиты Михалкова. В эту квартиру она пришла вместе с сыном Михалковой, своим другом Андреем Баковым. Что происходило дальше, предстоит выяснить полиции.

Соседи между тем рассказывали, что в квартиру изначально пришло шесть человек. Затем четверо ушли, когда же вернулись, то дверь им никто не открыл. Кроме того, соседи слышали шум в «нехорошей» квартире.