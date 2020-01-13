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«К ней пока пускают только родных»: агент Ксении Пунтус рассказал о ее состоянии

Как заметила девушка по имени Лидия, ее подопечная уже пришла в сознание.

«К ней пока пускают только родных»: агент Ксении Пунтус рассказал о ее состоянии
Пунтус пришла в сознание/https://www.instagram.com/k_ksusha/

Агент модели Ксении Пунтус Лидия рассказала о состоянии своей подопечной. «К ней пока пускают только родных. Она пришла в сознание», — заявила девушка.

Отметим, что Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации Боткинской больницы столицы. Сама Лидия также не смогла попасть в палату к модели. Однако родители девушки сообщили ей, что Ксения по-прежнему в тяжелом состоянии. При этом Лидия отметила, что разговор с родными не шел о происшествии. На данном этапе всем просто важно, чтобы девушка поправилась, сообщает «МК».

Напомним, что Ксения Пунтус, по предварительным данным, выпала из окна квартиры, которая записана на актрису Анну Михалкову, дочь режиссера Никиты Михалкова. В эту квартиру она пришла вместе с сыном Михалковой, своим другом Андреем Баковым. Что происходило дальше, предстоит выяснить полиции.

Соседи между тем рассказывали, что в квартиру изначально пришло шесть человек. Затем четверо ушли, когда же вернулись, то дверь им никто не открыл. Кроме того, соседи слышали шум в «нехорошей» квартире.

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Андрей БаковАнна МихалковаКсения ПунтусНикита МихалковНовости google
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«К ней пока пускают только родных»: агент Ксении Пунтус рассказал о ее состоянии
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