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Консьерж дома, возле которого нашли Пунтус, рассказала про внука Михалкова

Женщина утверждает, что ничего сверхординарного в ночь трагедии не произошло.

Консьерж дома, возле которого нашли Пунтус, рассказала про внука Михалкова
Андрей Баков. Фото https://www.instagram.com/anikiti4na/

11 января возле дома, в котором проживал внук Никиты Михалкова Андрей Баков, произошла трагедия. Местный дворник нашел в кустах замерзающую и искалеченную модель Ксению Пунтус. Девушка была без верхней одежды, а накануне вместе с Баковым ее видели в увеселительном заведении. Поэтому сразу же появилась версия о том, что она выпала из окна квартиры Андрея.

По данным сайта МК, ночью жилище холостяка посещали некие молодые люди, девушки и парни. Четверо из них в какой-то момент ушли, но затем вернулись, однако дверь им никто не открыл. Позже из квартиры слышался какой-то шум. А на утро девушку обнаружили во дворе и отправили в реанимацию. В настоящий момент Ксению подключили к аппарату ИВЛ, сообщил Telegram-канал «Только никому».

Любопытно, что консьерж не слышала никакого шума, а также не заметила, чтобы в подъезд входила Пунтус. О том, что рядом случилась беда, она узнала только после того, как к дому подъехала полицейская машина. Увидев Андрея Бакова, с которыми беседовали стражи порядка, она не заметила, чтобы он был пьян.

«Адекватные абсолютно хозяева. Тихо, спокойно, ничего такого не замечала за ними», — описала консьерж владельцев квартиры РИА Новости.

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Консьерж дома, возле которого нашли Пунтус, рассказала про внука Михалкова
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