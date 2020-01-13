Так лучше: умельцы заменили главных героев сериала «Ведьмак»

Поклонники сериала «Ведьмак» хотя и остались в целом довольны первым сезоном проекта, но все же многое их не устроило, например, кто-то не может простить Netflix каст актеров на главные роли. В итоге в интернете начали появляться видеоролики, в которых Генри Кавилла заменили на Мадса Миккельсена, а Анну Чалотру вообще превратили в персонажа из компьютерной игры «Ведьмак 3».

И если Миккельсен в роли убийцы чудовищ смотрится вполне органично, то вот персонаж из игры не способен заменить живого актера, сразу видна вся неестественность картинки.

Съемки второго сезона сериала вот-вот начнутся, а премьеру можно ожидать в начале 2021 года.