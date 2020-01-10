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«Есть масштабные различия»: создательница «Ведьмака» объяснила появление темнокожих эльфов

Лорен Хиссрич ответила на вопросы поклонников сериала.

«Есть масштабные различия»: создательница «Ведьмака» объяснила появление темнокожих эльфов
Генри Кавилл, исполнитель роли Ведьмака. Фото: Aleksander Majdanski

Первый сезон сериала «Ведьмак» уже давно вышел на Netflix и все кто хотел по достоинству его оценили. Критики, как обычно, недовольны, простым зрителям все нравится, но есть момент, который всех объединяет и вызывает некоторое недоумение. В темном фэнтези, действие которого происходит в Европе, откуда-то появились темнокожие эльфы. Шоураннер сериала Лорен Хиссрич наконец-то объяснила появление «цветных» актеров в роли эльфов, дриад и людей, во время серии ответов на вопросы на портале Reddit.

По словам женщины, вопрос расового разнообразия в «Ведьмаке» обсуждался даже с создателем серии книг, писателем Анджеем Сапковским. В итоге после совместного мозгового штурма пришли к выводу, что в мире, в котором существует дискриминация биологических видов, на цвет кожи не будут обращать внимания. Она также отметила, что люди, появившиеся в мире «Ведьмака» после Сопряжения сфер, могли принадлежать к разным расам и также могли мигрировать. Отличное объяснение, с которым можно соглашаться или спорить, но факт остается фактом — в сериале есть темнокожие эльфы и никуда они не денутся даже из второго сезона.

«Есть более масштабные межвидовые различия», — подвела итог Лорен Хиссрич.

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«Ведьмак»NetflixАнджей СлаповскийНовости googleНовости киноСериалСериал "Ведьмак"
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«Есть масштабные различия»: создательница «Ведьмака» объяснила появление темнокожих эльфов
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