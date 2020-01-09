Шоуранер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне проекта

Сериал «Ведьмак» от Netflix получился весьма неоднозначным, пока некоторые критики плюются злобой, а самые внимательные поклонники серии книг ищут несовпадения проекта с первоисточником, обычные зрители вполне довольны новой работой, которую возглавил актер Генри Кавилл.

На сайте Reddit недавно прошла сессия вопросов и ответов Ask me anything, в которой приняла участие шоуранер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич. Женщина рассказала о втором сезоне и дальнейшем развитии сериала. По ее словам, съемочная группа не хочет спешки и не стоит ждать выхода продолжения в ближайшее время.

Также многих беспокоила нелинейность повествования, в которой можно было легко запутаться. Лорен объяснила, что во втором сезоне эту вынужденную оплошность устранят, ведь главные персонажи наконец-то встретились. Также во втором сезоне зрителей ждет новый дизайн брони и костюмов, ведь многие были недовольны «картонными» доспехами воинов Нильфгаарда, а также у проекта появится новый постановщик боевых сцен.