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Шоуранер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне проекта

Съемочная группа решила не спешить с созданием продолжения сериала.

Шоуранер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне проекта
Ведьмак. Фото: Netflix

Сериал «Ведьмак» от Netflix получился весьма неоднозначным, пока некоторые критики плюются злобой, а самые внимательные поклонники серии книг ищут несовпадения проекта с первоисточником, обычные зрители вполне довольны новой работой, которую возглавил актер Генри Кавилл.

На сайте Reddit недавно прошла сессия вопросов и ответов Ask me anything, в которой приняла участие шоуранер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич. Женщина рассказала о втором сезоне и дальнейшем развитии сериала. По ее словам, съемочная группа не хочет спешки и не стоит ждать выхода продолжения в ближайшее время.

Также многих беспокоила нелинейность повествования, в которой можно было легко запутаться. Лорен объяснила, что во втором сезоне эту вынужденную оплошность устранят, ведь главные персонажи наконец-то встретились. Также во втором сезоне зрителей ждет новый дизайн брони и костюмов, ведь многие были недовольны «картонными» доспехами воинов Нильфгаарда, а также у проекта появится новый постановщик боевых сцен.

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«Ведьмак»NetflixСериал "Ведьмак"
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Шоуранер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне проекта
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