«Талант в крови»: Лиза и Гарри Галкины исполнили хит своей мамы «Миллион алых роз»

Известный латвийский композитор Раймонд Паулс 12 января празднует свой день рождения. Его уже поздравили многие коллеги и артисты, для которых он сочинял песни. Не осталась в стороне и Алла Пугачева. Многие ее хиты написал именно Раймонд. По этой причине Примадонна придумала оригинальный способ поздравить своего старого друга с 84-летием.

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В соцсети певица опубликовала видео, на котором ее дети Лиза и Гарри Галкины запечатлены в караоке. Дочка звезды поет в микрофон ее знаменитую композицию «Миллион алых роз», автором которой является Паулс. Лиза в легком персиковом платье пританцовывает и даже пытает завести публику, состоящую из близких. «Все вместе!», — выкрикнула она перед припевом.

В это время Гарри пританцовывал, а потом пропел с сестрой: «Свою жизнь для тебя превратил в цветы». Алла Борисовна весело хихикала на заднем фоне, а потом призвала малышей вместе с ней поздравить композитора с днем рождения. Лиза даже отправила имениннику воздушный поцелуй.

Поклонники, которые давно полюбили наследников Примадонны, пришли в настоящий восторг. Они одарили детей комплиментами и отметили, что у них определенно есть талант. «Это фантастически! Браво!», «Боже просто до слез, Лизонька», «Ох ты! Какой подарок для композитор», «Талант в крови», «Детишки умнички», «Это неподражаемо», — прокомментировали пост пользователи Сети.