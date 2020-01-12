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220 тысяч – только на французский: сколько тратит Пугачева на образование детей

Шестилетние Гарри и Лиза учатся в элитном детском саду и занимаются дома со специалистами.

220 тысяч – только на французский: сколько тратит Пугачева на образование детей
Алла Пугачева. Фото Global Look Press КП.

Максим Галкин и Алла Пугачева не жалеют средств на образование своих детей. По подсчетам журналистов, которые озвучили в программе «Популярная правда» на телеканале Ю, на образование шестилеток уже уходит около 6 млн рублей в год.

Галкины посещают элитный детский садик, где дети учатся петь, танцевать и готовить. Это удовольствие, по данным канала, обходится семье в 400 тыс. рублей в месяц.

Плюс ко всему, дети уже несколько лет изучают французский язык с гувернером — носителем языка. Его гонорар за двоих учеников – 220 тыс. рублей ежемесячно. Обучение малышей плаванию в бассейне замка обходится Пугачевой и Галкину в 48 тыс. рублей в месяц. Занятия проходят 2 раза в неделю.

Около 20 тыс. рублей родители отдают ежемесячно логопеду. И 2,5 млн рублей в год стоят услуги нянь двойняшек.

В следующем году расходы на образование Гарри и Лизы могут возрасти, поскольку родители планируют отдать их в гимназию, где их обучение будет обходиться в 680 тыс. рублей в год. При этом основным кормильцем на сегодня в звездном семействе является юморист.

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Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим Галкин
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220 тысяч – только на французский: сколько тратит Пугачева на образование детей
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