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«Красота и идиллия»: Волочкова отреагировала на семейное фото Пугачевой

Находясь в Таиланде, балерина не упускает из виду свежие снимки знаменитостей в Instagram.

«Красота и идиллия»: Волочкова отреагировала на семейное фото Пугачевой
Максим Галкин и Аллы Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

43-летняя Анастасия Волочкова проводит зимние каникулы на Пхукете. В этом году артистка балета решила изменить своей традиции ради поездки в Таиланд. Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова признавалась, что питает особую любовь к Мальдивам. Пребывая за границей, Анастасия старается не упускать из виду свежие снимки в микроблогах знаменитостей. Так, балерина отреагировала на фото Пугачевой. Вместе с мужем — шоуменом Максимом Галкиным и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой — Примадонна отечественного шоу-бизнеса побывала в одном из столичных кинотеатров. Об этом на личной страничке в Instagram рассказал сам телеведущий, опубликовав свежий снимок с возлюбленной и детьми.

«Это такая красота и идиллия», — отметила Волочкова.

«Симпотяги», — вторит балерине Эмма Малинина.

«Все такие пушистые, кудрявые!! Красота», — добавила Алика Смехова.

Ранее на январских каникулах двойняшки Аллы Борисовны впервые посмотрели фильм «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли. По словам певицы, она запрещает детям пользоваться гаджетами и компьютером. При этом Гарри и Лиза иногда смотрят телевизор перед сном. В интервью Кириллу Клейменову в программе «Время» на Первом канале Примадонны отечественной эстрады призналась, что когда ее малыши отправятся в школу, у них появится возможность познакомиться с миром Интернета. Однако пока артистка настаивает на том, что всю информацию двойняшки должны черпать их семьи.

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«Красота и идиллия»: Волочкова отреагировала на семейное фото Пугачевой
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