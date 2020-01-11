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Волочкова поделилась снимком пятнадцатилетней давности с дочкой

Как отметила танцовщица, на кадре они с Аришей - милашки.

Волочкова поделилась снимком пятнадцатилетней давности с дочкой
Волочкова показала, как выглядела 15 лет назад/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram опубликовала снимок пятнадцатилетней давности. На фотографии она со своей дочкой Ариадной. Девочка на фотографии еще совсем малышка. Ей, судя по всему, нет и годика.

«Ариша прислала наше фото. Какие же мы милашки, правда? Я так люблю такие трогательные и теплые фото», — отметила балерина.

Отметим, что дочь Анастасия Волочкова родила почти пятнадцать лет назад в 2005 году. Отцом ребенка является бизнесмен Игорь Вдовин. С мужчиной совместная жизнь у танцовщицы не задалась. При этом их брак, как выяснилось позже, был фиктивным. После Волочкова не раз в интервью с журналистами подчеркивала, что Вдовин должен ей крупную сумму денег. Около трех миллионов долларов. Деньги, как уверяет звезда, он ей так и не вернул.

Сейчас Волочкова отдыхает в Таиланде со своим любимым мужчиной. Правда, она наотрез отказывается говорить, кто он такой. Своего нового возлюбленного танцовщица скрывает от широкой общественности уже больше года.

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Тэги:

Анастасия ВолочковаАриадна ВолочковаИгорь ВдовинНовости google
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Волочкова поделилась снимком пятнадцатилетней давности с дочкой
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