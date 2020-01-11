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«Скудность мысли»: Талызина отреагировала на идею переснять «Гостью из будущего»

84-летняя актриса раскритиковала продюсерскую инициативу о ремейке.

«Скудность мысли»: Талызина отреагировала на идею переснять «Гостью из будущего»
Валентина Талызина (Фото: Globallookpress.com)

Народная артистка РСФСР в недавнем интервью прокомментировала новость о том, что создатели фильмов «Притяжение» и «Вторжение» планируют переснять легендарную научно-фантастическую картину «Гостья из будущего». Премьера советского телевизионного фильма состоялась еще тридцать пять лет назад в 1985 году. Одну из главных ролей в ленте сыграла Наталья Гусева, в феврале актрисе исполнится 48 лет.

Говоря о продюсерской инициативе, Валентина Талызина критически отозвалась о задумке выпустить ремейк пятисерийной картины по мотивам повести Кира Булычева. 84-летняя актриса заявила, что ранее уже был переснят мультфильм «Каникулы в Простоквашино», однако новые серии вряд ли могут конкурировать с советским оригиналом. Валентина Илларионовна посоветовала кинодеятелям отказаться от подобной инициативы, и попробовать снять что-то новое — свое, использовав другую сюжетную линию. По мнению Талызиной, фильм «Гостья из будущего» отражал свое время, свои мысли.

«Почему хватаются за фильм, который шел с успехом? Мне кажется, что это скудность мысли сегодняшняя», — отметила актриса в беседе с gazeta.ru.

Напомним, что Валентина Талызина сыграла одну из ролей в фильме «Гостья из будущего». К слову, ранее состоялась премьера новой ленты Федора Бондарчука «Вторжение». В фильме режиссера снялись: Олег Меньшиков, Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Сергей Гармаш, Юрий Борисов и многие другие.

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"Гостья из будущего"Валентина Талызинапремьера фильма
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«Скудность мысли»: Талызина отреагировала на идею переснять «Гостью из будущего»
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